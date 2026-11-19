Министерство обороны России отреагировало на релиз шестой серии популярной видеоигры GTA VI, предложив потратить время с большей пользой.

В своем официальном "Макс"-канале оборонное ведомство опубликовало красочный плакат, выполненный в стилистике GTA, но с изображениями российских военнослужащих, вооружений и боевой техники ВС России, а также с подписью "Служба по контракту".

Публикацию сопровождает призыв: "Выбирай свою миссию! Служба по контракту в Вооруженных Силах России. Дерзай!"

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал любителей видеоигр не забывать о том, что их таланты вполне могут быть применены в беспилотных войсках для нашей победы. Геймеры со своими навыками могут принести пользу российской армии, поскольку "сейчас вот в рамках Министерства обороны создают специальные подразделения".

Заместитель министра обороны России Виктор Горемыкин рассказал, что подразделения, имеющие на вооружении беспилотные системы, уже сформированы во всех общевойсковых соединениях, воинских частях ВДВ и других видах и родах войск. Годовой план по отбору в войска беспилотных систем выполнен уже на 98,7%.

"Владимирские ведомости" пишут, что специалисты Муромского института ВлГУ разработали симулятор управления БПЛА, который позволяет имитировать полет дрона и отрабатывать навыки его пилотирования, а затем на безвозмездной основе передали свою разработку ВС России.