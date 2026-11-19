Заместитель главы МИД России Михаил Галузин встретился в четверг, 19 ноября, со спецпредставителем премьер-министра Грузии по связям с Российской Федерацией, первым заместителем министра иностранных дел Грузии Георгием Зурабашвили.

Как сообщает российское внешнеполитическое ведомство на своем официальном сайте, встреча состоялась в Минске в рамках возобновленного прямого российско-грузинского диалога. Политики обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего взаимодействия.

На повестку встречи были вынесены аспекты торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также проблематика региональной безопасности.

Дипломаты договорились продолжить контакты и достигли ряда практических договоренностей.

Двумя неделями ранее глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе заявил, что считает важным укрепление связей с Россией по торгово-экономическим и гуманитарным вопросам. Политик подчеркивал, что речь идет про вопрос сугубо государственной важности.

Cекретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу отмечал, что ситуация на Южном Кавказе имеет тенденцию к улучшению, в том числе — благодаря курсу Грузии на защиту национальных интересов страны после срыва госпереворота, инициированного прозападной грузинской оппозицией.