Франция, Германия и Великобритания обсуждают возможность встречи с российским руководством. Об этом рассказали информированные источники.

По словам собеседников Bloomberg, на днях советник по национальной безопасности одного из перечисленных европейских государств провел переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым. Политики якобы обсуждали организацию будущей встречи в Москве.

Кремль не подтверждал этих сообщений. Однако российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции на полях саммита АТЭС рассказал, что в Европу по дипломатическим каналам передано приглашение обсудить актуальные вопросы безопасности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вслед за этим уклонился от ответа на вопрос о том, в какие конкретно европейские столицы было направлено соответствующее предложение.

Также Bloomberg пишет, что Владимир Путин дал решительный отпор попыткам Запада изолировать Москву, когда "впервые за девять лет появился на "семейном фото" лидеров АТЭС, заняв центральное место рядом с Си Цзиньпином и Дональдом Трампом".

Кандидат в президенты Франции и лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсетях поднял на смех европейских лидеров, продолжающих ездить в Киев вместо налаживания конструктивного диалога с Москвой. Филиппо охарактеризовал британского экс-премьера Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Фридриха Мерца как "евроглобалистов-марионеток, распродающих свои страны".