Администрация президента России пока воздержится от разглашения деталей приглашения в нашу страну европейских политиков. Об этом рассказал в четверг, 19 ноября, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Комментарий официального представителя Кремля последовал за заявлением российского лидера Владимира Путина о том, что Москва по дипломатическим каналам предложила европейцам приехать в Россию и обозначить свои позиции относительно обеспечения безопасности Старого Света.

В ответ на вопрос о том, в какие страны Европы было направлено такое приглашение, Дмитрий Песков ответил: "Пока мы ничего не будем говорить" (цитата по ТАСС).

Между тем депутат Европарламента, член фракции "Патриоты за Европу" Тьерри Мариани отметил, что в последние несколько лет европейские политики в большинстве своем расценивали попытки выстраивать диалог с Москвой как предательство. Однако сейчас складывается иная ситуация: отношение Европы к восстановлению контактов с Россией меняется.

Владимир Путин при этом скептически высказался о непоследовательности европейских политиков и расхождении их слов с делами. Российский лидер риторически поинтересовался: "Как вести диалог, когда уровень доверия не растет, а снижается?"