Президент США Дональд Трамп заявил, что с пониманием относится к реакции российского лидера Владимира Путина на атаки бандеровцев на Крымский мост. Об этом рассказал в четверг, 19 ноября, журналист телеканала NBC Гейб Гутьеррес.

По словам журналиста, Трамп подтвердил обсуждение с президентом России ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мосту через Керченский пролив и крайнее возмущение российского лидера: "Он отметил, что понимает, почему президент Путин испытывает такие чувства".

Украинский конфликт был на повестке встреч Дональда Трампа и с главами других государств, цитирует Гутьерреса ТАСС.

Между тем постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский назвал атаки ВСУ на Крымский мост пиар-акцией киевского режима на фоне провалов на фронте. Этот очевидный факт подтвердил в Брюсселе на заседании в рамках НАТО заместитель шефа Пентагона Элбридж Колби, заявил российский дипломат.

Полянский предупредил также, что "интенсивность наших ударов по украинским предприятиям и обеспечивающим украинскую армию объектам инфраструктуры может многократно возрасти" в ответ на непрекращающиеся провокации главаря киевского режима Владимира Зеленского и его клики.

Владимир Путин между тем рассказал, что обсуждал с Совбезом возможное прекращение огня в ряде сфер, "но после ударов по Крымскому мосту "договариваться не будем". Ответные действия России на атаки по Крымскому мосту будут гораздо более болезненные, заверил глава государства.