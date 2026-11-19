Постепенное снятие санкций с России возможно. Такое заявление сделал в четверг, 19 ноября, канцлер Германии Фридрих Мерц.

Как заявил политик, постепенный отказ от антироссийских рестрикций допускается при формировании "определенных условий".

При этом Мерц подтвердил приверженность концепции "суверенной Украины в безопасной Европе", причем "отправной точкой для взаимопонимания по территориальным вопросам должна при этом быть линия соприкосновения".

Заявления германского политика прозвучали в свете встречи лидеров России, США и Китая на полях саммита АТЭС, а также серии двусторонних контактов. Как сообщает Welt, после этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп Трамп позвонил на встречу "коалиции желающих", которая проходит в Берлине, и заявил европейским лидерам, что его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным прошла хорошо. Трамп подчеркивал, что "Путин хочет мира, поэтому акцент должен быть на мирных усилиях, а не на выделении дополнительных средств Украине".

Необычность заявления Мерца о санкциях состоит в том, что лишь за месяц до этого политик уверял: антироссийские санкции надлежит не смягчать и отменять, а ужесточать. Под этим предлогом канцлер ФРГ выступал с критикой дизельной сделки, заключенной Москвой и Вашингтоном.

При этом германский политик признавал, что антироссийские рестрикции больно ударили по их авторам, в том числе по Германии. Мерц подтвердил, что затяжной энергетический кризис в его стране стал следствием прекращения поставок недорогих энергоносителей из России.