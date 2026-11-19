Европейские страны готовы обсуждать с Россией вопросы безопасности на континенте, но при определенном условии. Об этом заявил в четверг, 19 ноября, премьер-министр Великобритании Энди Бернэм.

Политик высказался на пресс-конференции по итогам прошедшего в Берлине саммита "коалиции желающих" в ответ на заявление президента России Владимира Путина о том, что российские власти передали по дипломатическим каналам европейцам приглашение посетить Москву для обсуждения новой архитектуры безопасности.

Как заявил Бернэм, Великобритания вместе со своими союзниками готова "вступить в серьезные дискуссии по вопросам европейской безопасности", но "только после того, как будет достигнуто мирное соглашение между Украиной и Россией".

Президент Франции Эммануэль Макрон сделал провокационное заявление о членстве Украины в НАТО, зная, что внеблоковый статус этой страны является для России важным условием урегулирования украинского конфликта. Макрон заявил, что "необходимо вновь поднять вопрос" о вступлении Украины в Североатлантический альянс (цитаты по ТАСС).

Российский лидер Владимир Путин ранее назвал бессмысленными попытки некоторых государств "подвинуть нас туда, куда мы никогда уже не передвинемся" и действовать без учета интересов России. В целом нет непреодолимых препятствий для достижения договоренностей по архитектуре безопасности в Европе: "Мы к компромиссам готовы, надо, чтобы другие участники процесса осознали реалии и пошли на компромиссы".