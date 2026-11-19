Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали восстановление прямых авиаперелетов между двумя странами. Об этом рассказал в четверг, 19 ноября, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

На соответствующий вопрос о повестке встречи политиков на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне официальный представитель Кремля ответил отрицательно, сообщает ТАСС.

Ранее российские власти направили американским коллегам субстантивные предложения по возобновлению прямых авиарейсов. Однако решение вопроса пока не сдвинулось. В ноябре 2025 года посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев объяснял отсутствие прогресса пассивностью Соединенных Штатов.

Между тем американский лидер Дональд Трамп с энтузиазмом рассказывает про свою поездку в Китай и общение с российским коллегой Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Как сообщает корреспондент телеканала NBC Гейб Гутьеррес, Трамп оценил эти события "на 12 баллов по 10-балльной шкале".