Посол России объяснил, почему до сих пор не возобновлены авиарейсы в США

Прямое авиасообщение между Россией и Соединенными Штатами до сих пор не восстановлено из-за пассивности американской стороны. Об этом рассказал в среду, 19 ноября, российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев.

Как заявил дипломат в интервью "Коммерсанту", прогресс в устранении "корневых причин ненормальности в двусторонних отношениях, препятствующей подлинной нормализации", застопорился.

Из-за этого в Госдепартаменте отказываются вести разговор о возобновлении прямого авиасообщения между Россией и США, прерванного Вашингтоном после начала боевых действий на Украине, рассказал Дарчиев.

В сентябре российское Министерство иностранных дел подтвердило, что Москва сделала Вашингтону конкретные предложения по возобновлению прямого авиасообщения. Российская сторона вышла с такой инициативой к американцам, поскольку это не часть некой политической повестки — это прагматика, восстановления прямых рейсов хотят люди.

В апреле глава российского МИД Сергей Лавров поднимал вопрос снятия ограничительных мер с "Аэрофлота". Политик подчеркивал, что возобновление авиасообщения между Россией и США не повлечет, а должно стать следствием вывода авиаперевозчика из-под санкций. Однако никакой деятельной реакции из Вашингтона до сих пор не последовало.