Президент России Владимир Путин рассказал, что чувствует поддержку со стороны сограждан и очень за это благодарен. О своем отношении к президентству, стране, народу российский лидер рассказал в интервью Эмиру Кустурице.

Как подчеркнул глава государства, без поддержки народа "не только работать невозможно, но уж точно невозможно добиваться каких бы то ни было результатов, добиваться наших общих целей во имя и ради России". Россияне понимают причины сегодняшних событий: "Мы это знаем, понимаем, я это чувствую и вижу по состоянию нашего общества".

Владимир Путин поделился особым ощущением сопричастности к своему народу и радости за успехи и достижения сограждан, которые президент воспринимает "как личный успех, как личную победу".

Глава государства также рассказал, что каждый день молится "и за Россию, и за наших людей".

Полное интервью Владимира Путина можно увидеть в фильме Первого канала "Наше крещение. Предстоятель", снятом к 80-летию патриарха Кирилла.

В статье 67 Конституции Российской Федерации подчеркивается, что наша страна объединена "тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что гордость за страну в россиянах день за днем укрепляют наши армия и флот, воздушно-космические силы и войска беспилотных систем, а также вера: "Россия мечена Богом. А уж когда уж совсем тяжело — нам помогают свыше".