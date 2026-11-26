Исполнение бюджета за девять месяцев года обсуждали на заседании правительства. Как рассказал премьер Михаил Мишустин, ВВП за этот период прибавил 0,8 процента - одним из основных локомотивов экономики остается машиностроение.

Доходы федеральной казны превысили прогноз за счет роста ненефтегазовых поступлений и составили более 29 триллионов рублей. Расходы тоже увеличились - почти на 5 с половиной процентов. Дополнительные ресурсы были использованы для решения задач в социальной сфере.

Обсудили на заседании и дополнительную помощь аграриям. Речь о поддержке сельхозпредприятий, которые столкнулись с непростой логистической ситуацией в Азово-Черноморском бассейне.