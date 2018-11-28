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Водителям-лихачам не дадут работать в "Яндекс.Такси"

17:29
  • среда
  • 28 ноября 2018

"Яндекс.Такси" с 1 декабря начнет наказывать водителей за превышение скорости.

Уже с этой субботы популярный сервис "Яндекс.Такси" будет следить за скоростью автомобилей во время заказов. Это делается с помощью GPS-датчика, размещенного в машине каждого таксиста. При этом будут учтены и помехи, когда сигнал "скачет".

Если водитель превысит допустимую на данном участке скорость на 20 километров в час, то получит предупреждение. При многократных нарушениях сервис "Яндекс.Такси" ограничит доступ к заказам.

"Однако, как показывают результаты тестирования технологии, 92% водителей, которые часто нарушали скорость, прекратили делать это уже после двух уведомлений в "Таксометре", - сообщили АГН "Москва" в пресс-службе "Яндекс.Такси".

В будущем сервис научиться определять не только превышение допустимой скорости, но и опасное маневрирование.

Два дня назад в Омске водитель такси не справился с управлением и врезался в подземный переход. Пострадали три человека.

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