В Москве протестируют беспилотники

К середине XXI века на российские дороги выедут 11 миллионов самоуправляемых автомобилей

Москва и Татарстан станут полигоном для тестирования беспилотного транспорта. Об этом говорится в постановлении правительства, подписанном на этой неделе премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Дата начала эксперимента - 1 декабря, что, кстати, ввело в заблуждение некоторые средства массовой информации, которые решили, что уже в первый день календарной зимы на улицах города появятся беспилотники.

На самом деле, как сообщили "ТВ Центру" в НТИ Автонет, с 1 декабря разработчики получат возможность подать заявку на участие в тестировании. Машина к тому времени уже должна быть застрахована. Далее - испытания в лаборатории. Затем НАМИ делает заключение о допуске беспилотника на дороги общего пользования. После этого в ГИБДД ставится соответствующая отметка. И только тогда машина сможет выехать в город.

По мнению экспертов, правительственное постановление - это прорыв. До этого движение беспилотных автомобилей по уличной сети у нас в стране вообще никак не регламентировалось. Испытания проводились, поскольку формально это было не запрещено.

В феврале, например, "Яндекс" протестировал такую машину в Хамовниках. На видео картинка ускорена, поэтому кажется, что машина едет очень быстро. На самом деле скорость была невелика. Но главное, что тесты вроде бы прошли удачно.

Летом беспилотник "Яндекса" преодолел уже 789 километров от Москвы до Казани. Кроме интернет-компании в эксперименте потенциально могут принять участие еще около 30 фирм. В их числе - КАМАЗ . У них уже проходит испытание и грузовик, и разработанный совместно с нами МН(Т) пассажирский электробус.

А вот робокар, созданный студентами Московского политехнического университета, к выезду в городское пространство пока не готов. Зато помогает будущим специалистам отработать различные технические решения для беспилотного транспорта.

"Есть некоторый набор технологий, который использован в настоящее время. И мы просто пробуем смешать разные из них в разных вариантах для того, чтобы студенты могли понять, чем одна технология лучше другой, отличается от другой, какая безопаснее, какая дает лучший контроль за движением", - сказал заведующий кафедрой "СМАРТ-технологии" Московского политехнического университета Тимур Идиатуллов.

Так или иначе, а беспилотные автомобили - это будущее. Что бы ни говорили скептики. Причем неотвратимое будущее. В нескольких штатах США уже приняты законы, приравнивающие робокары к обычным машинам. И американцы уже пересаживаются на Теслы и Гуглмобили, доверяя свою судьбу компьютеру. Компания Waymo – "дочка" Google - планирует в начале декабря запустить в США первый в мире коммерческий сервис беспилотных такси. Об этом сообщает агентство Bloomberg . В Западной Европе беспилотные пассажирские автобусы либо уже используются на небольших расстояниях, либо тестируются.

И Россия вступает в эту гонку, что вполне логично. По мнению экспертов, к середине нынешнего столетия количество беспилотных авто на отечественных дорогах достигнет 11-ти миллионов.