Запугивающий украинцев Путиным Порошенко попал впросак

​Эксперты с иронией оценили постзапойные заявления президента Украины

В Сети обсуждают заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что российский лидер Владимир Путин станет единственным победителем выборов в Незалежной в случае их переноса. Ранее глава Украины отметил, что Киев не даст такого шанса Путину.

Эксперты также высказались по поводу заявлений украинского лидера. Так, украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев подчеркнул, что Порошенко пытается свести на нет обвинения в свой адрес в намерении ввести военное положение на Украине, чтобы не проиграть выборы, передает НСН.

"Украинский президент говорит, что от переноса демократической процедуры на Украине, явно Украина не выиграет. Выиграют только внешние оппоненты и недруги, у которых появится серьезный аргумент обвинять Порошенко в том, что он боится выбора народа, и которые будут обвинять Украину в отходе от европейских демократических стандартов и принципов. Ведь за это идет борьба. Не за территории украинские, а за государственный курс Украины, нацеленный на европеизацию, демократизацию, экономические и политические свободы", - сказал Карасев.

Ситуацию для ТВЦ.ru прокомментировал член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме России Вадим Манукян.

"Невольно Петр Алексеевич озвучил мечту миллионов украинцев, которым за последние пять лет уже успел надоесть весь этот постмайданный цирк. Это только в Верховной раде и на Банковой считают, что украинцев можно напугать Путиным. На самом деле для рядовых украинцев именно нынешняя власть является тем ужасом, от которого они хотят поскорее избавиться. Так что если бы реально кандидатура Владимира Путина появилась в бюллетенях украинских избирателей, то все эти Порошенко, Тимошенко и Зеленский получили бы не более нескольких процентов, а убедительную победу одержал бы именно Владимир Владимирович", - подчеркнул общественный деятель.

Свое заявление о вероятной победе Путина Порошенко сделал ранее в среду. Также он заявил, что введение военного положения на Украине не привело к ограничению "ни малейших конституционных прав украинского народа".

До этого многие пользователи соцсетей предположили, что Порошенко был, или до сих пор находится в запое. Напомним, несколько дней назад украинский лидер в явно приподнятом настроении принял участие в церемонии открытия скоростного поезда Киев - Борисполь.

На прошедшем в Аргентине саммите G20 ситуацию с введением военного положения на Украине прокомментировал российский президент Владимир Путин. Он напомнил, что такой режим на Украине не вводился даже при более "масштабных событиях", и что киевские власти пошли на такой шаг только перед выборами. Это явно сделано для ограничения прав и свобод граждан, а также политической деятельности, уверен Путин.