"Вместо того, чтобы дать по рукам": Запад поощряет агрессию Киева

Украинцы сидят без тепла, а власти грезят о ядерных боеголовках

В Киеве заявили о возможности создания собственного ядерного оружия. При этом половина страны находится на грани бедности, даже свет и тепло сейчас есть не в каждом доме. А президент Петр Порошенко чаще общается с американскими политиками и СМИ, чем со своими избирателями. И главной темой заявлений остается Россия, а не решение внутренних проблем собственной страны, передает "ТВ Центр".

Чем больше Петр Порошенко теряет поддержку внутри собственной страны, тем чаще он ищет ее на Западе. Вот и выступление украинского президента в эфире американского канала Fox News не стало исключением. В центре внимания снова провокация Киева в Керченском проливе, когда корабли ВМС Украины нарушили госграницу России и были задержаны. Порошенко, переходя все рамки приличий, называет это уже не просто актом агрессии со стороны Россией, а настоящей войной. И просит Вашингтон заступиться.

"Госдепартамент США абсолютно правильно отреагировал, я считаю. Это был очень позитивный сигнал для нас. Вообще реакция всего мира была довольно сильной, это факт. И Европейский союз вместе США должен ввести санкции против Москвы и остановить проект "Северный поток-2", потому что никто не может предугадать, где еще Путин захочет защитить интересы России", - заявил президент Украины.

Порошенко знает, куда целится. Нападая на Москву, он тем не менее, использует любой повод, чтобы ни в коем случае не соскочить с транзитной трубы, по которой российский газ идет через территорию Украины к европейским потребителям. Парадоксальная логика. А еще, пользуясь случаем, просит у Вашингтона наладить поставки в Киев летального оружия. Якобы для защиты собственной страны. Где его намерены использовать на самом деле наглядно показывают кадры из Донбасса, где украинские силовики не прекращают обстрелы мирных жителей в нарушение всех Минских соглашений. И с явного одобрения западных покровителей, которых Порошенко снова просит обеспечить прикрытие, чтобы корабли НАТО вошли в Черное море.

"Россия блокирует свободу судоходства в украинских территориальных водах. И мы очень ждем, что Соединенные Штаты отреагируют на эту ситуацию. Российские суда должны быть заблокированы для входа в европейские или американские порты, и мы готовы открыть координацию того, какие действия должны быть предприняты немедленно", - продолжает Порошенко.

Эти заявления Порошенко охотно подхватывают и на самой Украине. Бывший представитель страны при НАТО генерал-майор Петр Гаращук - тоже в телеэфире - призывает денонсировать Будапештский меморандум 1994 года, который закрепил статус Украины как государства, не обладающего ядерным оружием. Судя по реакции ведущих, их поразили уже только слова о баллистических ракетах.

"У нас на Украине есть как интеллектуальные, так и организационные мощности, и даже финансовые можно найти - чтобы создать свое украинское ядерное оружие. И не только бомбу, да и ядерные боеголовки", - заявил бывший представитель Украины при НАТО Петр Гаращук.

А как насчет международных санкций в таком случае, с опасением спросили ведущие. Солдат на фронте ничего не боится - воинственно заявил Гаращук. Тем самым дав понять, кто на самом деле проявляет агрессию на международной арене. Но это Киеву явно сходит с рук. Вместо того, чтобы дать по ним, Запад по-прежнему готов вкладывать туда деньги - в конце декабря Международный валютный фонд должен рассмотреть предоставление Украине очередного долларового транша.

Борис Иванин, "ТВ Центр".