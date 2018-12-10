Евросоюз ввел санкции за организацию выборов в Донбассе

В "черный список" попали девять человек, их имена пока не называются

Евросоюз ввел санкции в отношении девяти человек, которых считают ответственными за организацию "незаконных" выборов в Донбассе 11 ноября. Санкции вступят в силу после их публикации в Официальном журнале ЕС, говорится в заявлении Совета ЕС.

Послы стран ЕС согласовали новые ограничительные меры 5 декабря. Имена людей, попавших в "черный список", не называются. По данным агентства ТАСС, основные фигуранты перечня - представители администраций ДНР и ЛНР. Ограничения в их отношении включают запрет на въезд на территорию ЕС и замораживание личных счетов в европейских банках, если их удастся найти.

В Донбассе 11 ноября прошли выборы глав ЛНР и ДНР, а также депутатов парламентов - Народных советов. Решение об их проведении было принято после гибели в результате теракта лидера ДНР Александра Захарченко.

Украина ранее не признала прошедшие выборы, а президент Петр Порошенко назвал их "фейковыми". В свою очередь, президент России Владимир Путин, отвечая на критику западных стран, обратил внимание, что им для начала стоит осудить политически мотивированные убийства на территориях непризнанных республик. Выборы в Донбассе были неизбежны, уверен глава государства.