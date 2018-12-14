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Ниже моего достоинства: Лукашенко отказался от извинений перед Путиным

14:43
  • пятница
  • 14 декабря 2018

По словам президента Белоруссии, российские СМИ все переврали

Александр Лукашенко опроверг извинения перед Владимиром Путиным за публичный спор о цене на газ на саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге. По словам белорусского президента, СМИ некорректно подали информацию.

"Дают перепалку с Путиным в открытом эфире, а дальше что Лукашенко пришлось извиняться перед Путиным за то, что он с ним вступил в разговор", - пожаловался Лукашенко.

Белорусский лидер заявил, что посчитал бы ниже своего достоинства за это извиняться.

По словам Лукашенко, в Санкт-Петербурге все друг перед другом извинялись. В частности, президент Белоруссии оправдался перед премьером Армении Николом Пашиняном за нападки на него, "Назарбаев начал извиняться". Владимир Путин, по утверждению Лукашенко, вообще извинялся перед всеми.

"Там такая каша была", - воскликнул он. Его словам приводит "Белта".

На саммите ЕАЭС Александр Лукашенко поспорил с Владимиром Путиным из-за цен на газ. Он упрекнул Россию в том, что она продает Белоруссии топливо по завышенным ценам. В ответ Путина напомнил своему коллеге, что Минск платит за газ по цене намного ниже рыночной. Позднее Лукашенко рассказал, что извинился перед хозяином встречи за излишнюю эмоциональность.

 

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