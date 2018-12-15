На Украине начался "собор раздора"

Кульминация саги о православном расколе

В Киеве начался так называемый "объединительный собор". Однако ни о каком согласии речи не идёт. Самопровозглашённые церкви стремятся урвать пальму первенства в борьбе за автокефалию. А священников единственной канонической УПЦ, которая от участия во всём этом отказалась, пытались силой доставить на мероприятие.

Беспрецедентные меры безопасности. Центр Киева. Все подходы к Софийскому собору в оцеплении. Тройные кордоны полиции, тотальный досмотр, передает "ТВ Центр".

Собор раздора - так уже окрестили СМИ встречу священнослужителей, которая официально называется объединительной. На ней планируется утвердить новую поместную церковь и выбрать ее предстоятеля. Сейчас в стране действуют сразу три церкви: Украинская православная Киевского патриархата, Украинская автокефальная и каноническая православная церковь Московского патриархата. Раскольников, желающих автокефалии для Киева, поддержал Вселенский патриархат. Однако, далеко не все священнослужители согласны с таким решением Синода.

"При всем уважении к моему патриарху, я должен сказать, что согласен с выраженным мнением о том, что Украина относится к Русской церкви. Киевская митрополия по соглашению 1676 года была передана Вселенским патриархатом Московскому патриархату. Было неразумно со стороны Константинопольского патриарха давать автокефалию двум раскольническим епископам — Филарету и Макарию", - отметил Митрополит Диоклийский Каллист.

Инициатором раскола церкви на Украине выступил лично президент. Все это, по замыслу Петра Порошенко, укрепит самостоятельность и независимость Киева от Москвы. При этом его не волнует, что дела государственные не согласуются с духовными. В знак протеста каноническая Украинская православная церковь объявила, что участвовать в Соборе не будет.

"Это антицерковные, антиканонические действия. Все, что происходит в нашей церкви, может породить раскол в мировых масштабах", - заявил митрополит Онуфрий.

Поджоги приходов, драки в храмах и взаимные обвинения представителей различных ответвлений некогда единой православной церкви - таковы сегодняшние реалии украинского духовенства. Всех несогласных с идеей автокефалии власть решила в этом переубедить. Обыски в епархиях и массовые задержания. Буквально накануне Собора 14 священнослужителей Ровненской епархии, которая остается верной канонической церкви, были вызваны на допрос в СБУ.

"То, что инкриминируется нашим священникам, можно назвать просто беззаконием. Никогда не думал, что очевидную правду необходимо отстаивать. Никаких незаконных деяний мы не совершали. В отказе священников канонической украинской церкви участвовать в соборе самозванцев сыщики СБУ незамедлительно увидели руку Москвы", - отметил епископ Ровненской епархии Пимен.

"В Киево-Печерской лавре был задержан митрополит Павел, который может участвовать в провокациях со стороны российских спецслужб", - заявил заместитель главы СБУ Игорь Кононенко.

13 тысяч приходов, более 200 монастырей и миллионы верующих - все это до недавнего времени единая Украинская православная церковь, дальнейшая судьба которой решается в эти минуты. Совершенно не по воле Божьей, а по прихоти власть предержащих. Порошенко, кстати, как-то заявил, что с пониманием отнесется к мнению тех верующих, кто не поддержит изменения. Судя по количеству полицейских в центре Киева, президенту есть чего опасаться.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр"