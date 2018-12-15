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Австрия не нашла, что предъявить российским биатлонистам

12:36
  • суббота
  • 15 декабря 2018

В чем настоящая причина произошедшего в Хохфильцене

Прокуратура Австрии до сих пор не предоставила доказательств вины российских спортсменов и членов нашей сборной по биатлону в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщило российское посольство в Вене. Дипломат рассказал журналистам, что к решению вопроса уже подключены опытные адвокаты, передает "ТВ Центр".

В ночь со среды на четверг полиция Австрии приехала в штаб нашей команды в Хохфильцене в разгар этапа Кубка мира по биатлону, чтобы предъявить обвинения десяти членам сборной, среди которых Ирина Старых, Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Александр Логинов и Алексей Волков.

В российском МИД такие действия правоохранителей рассматривают как провокацию и нагнетание обстановки.

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