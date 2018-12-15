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В Москве начался фестиваль Российского движения школьников

13:11
  • суббота
  • 15 декабря 2018

Для всех участников подготовлена большая культурная программа

В столице стартовал зимний фестиваль Российского движения школьников. В столицу приехали более тысячи участников этой общественной организации из всех регионов страны. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Это финалисты трёх федеральных конкурсов - ораторского мастерства, патриотической песни и детского кинофестиваля. Они будут бороться за победу в своих номинациях. Итоги подведут 20 декабря.

Ну а кроме призов, наградой для всех участников станет большая культурная программа в предновогодней Москве: поход на студию "Союзмультфильм" и каток на Красной площади.

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Фестиваль Российского движения школьников
Фестиваль Российского движения школьников
Фестиваль Российского движения школьников
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