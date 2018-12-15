"Загнанная в угол крыса": В Раде унизили Порошенко

Украинскому лидеру придется бороться за власть до конца

Президент Украины Петр Порошенко оказался в "политическом капкане", считает депутат Верховной рады Евгений Мураев. По его словам, украинский лидер оказался там из-за того, что не смог продавить в украинском парламенте введение военного положения на два месяца, сообщает ТВЦ.ru.

"Нет ничего опаснее крысы, загнанной в угол. Именно такая сейчас ситуация с президентом Украины, ему надо как-то из этого выходить — и без политических потерь", — отметил Мураев в эфире телеканала "Наш".

По словам парламентария, президент Украины будет бороться за власть до конца, хотя это грозит стране новыми рисками.

Говоря о Керченской провокации, Мураев подчеркнул, что в них не участвуют дети Порошенко, или дети главы СБУ Александра Турчинова. Хотя эти акции нужны для удовлетворения личных амбиций украинского лидера. Вместо них это делают обычные моряки, которых подвергают риску, чтобы "извлечь из этого политическую выгоду", напомнил Мураев.

Ранее Мураев уже говорил о выгоде инцидента в Керченском проливе для Порошенко. Он отмечал, что президент Украины "наверное, был бы самым счастливым человеком", если бы украинские моряки погибли. По его словам, из-за личности самого Порошенко многие государства стали хуже относиться к Украине.

За обвинения в адрес властей в организации провокации в Керченском проливе, один из сторонников Порошенко устроил потасовку с Мураевым в эфире телепередачи. В бой ринулся замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак. Он атаковал стойку, за которой находился Мураев.

25 ноября российские пограничники задержали в Керченском проливе три украинских судна. Это были корабли бронекатера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу". Они незаконно пересекли границу. По данному факту ФСБ России возбудила уголовное дело. 24 моряка арестованы до 25 января. На данный момент они содержатся в московском СИЗО.

После этого Киев ввел военное положение в десяти областях страны на 30 дней. В России назвали инцидент в Керченском проливе провокацией, а ввод военного положения – попыткой сорвать президентские выборы на Украине.