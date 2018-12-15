Путин сравнил рэп с вальсом

Президент высказался о запретах молодежных концертов в стране

Российский лидер Владимир Путин во время заседании Совета по культуре и искусству в Петербурге рассказал о своем отношении к запрету молодежных концертов в стране. Тему поднял композитор и продюсер Игорь Матвиенко.

В ходе заседания прозвучала критика рэпа. В ответ Путин напомнил, что в свое время вальс также называли моветоном, но теперь он является классикой.

"Вы сказали, что рэп [зиждется] на трех китах - секс, наркотики и протест. Но вот из всего этого больше всего беспокоят наркотики. Это путь к деградации нации", - подчеркнул президент.

Он добавил, что употребление наркотиков и пропаганда наркомании - хуже, чем даже матерная ругань, сообщает ТАСС. Говоря о запрете концертов, президент отметил, что метод "хватать и не пущать" – бесперспективен.

"Относиться к этому нужно очень осторожно, но с чем я согласен полностью - если невозможно остановить, то нужно возглавить и соответствующим образом направлять", - отметил президент.

Кроме того, на заседании прозвучало предложение, напротив, "всем [все] разрешить". На это глава государства ответил, что предложение является "революционным" и посмеялся над ним. Вместе с ним посмеялись и окружающие.

"Почему нам смешно? Потому что мы люди определенного круга. Вот нужно сделать так, чтобы всем было смешно и не хотелось", - добавил президент.

20 ноября в Ростове-на-Дону полиция прервала концерт рэпера Хаски. Спустя день его концерт в Краснодаре был отменен по требованию прокуратуры. Но Хаски все равно решил выступить и зачитал рэп на улице, стоя на крыше автомобиля. Музыканта задержали время этого стихийного концерта. Ему предъявили обвинения по трем статьям – мелкое хулиганство, незаконная организация массового пребывания граждан и отказ от медосвидетельствования.

Кроме того, 9 сентября в Махачкале по соображениям безопасности отменили концерт Егора Крида. Незадолго до мероприятия, музыкант получал угрозы от ряда жителей Дагестана с требованиями не проводить шоу.