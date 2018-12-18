"Полыхающий огонь русофобии": ООН пристыдили за резолюцию по Крыму

Резолюция ГА ООН о "милитаризации" Крыма обескуражила жителей полуострова

Страны-участницы Генассамблеи ООН подливают масло в "полыхающий огонь русофобии". С таким заявлением выступила депутат Госдумы Наталья Поклонская, комментируя принятие резолюции о "милитаризации" Крыма.

По мнению народной избранницы, документ не способствует поддержанию мира, а только провоцирует Киев на очередные "безумные провокации". Кроме того, резолюция "обескуражила и самих крымчан".

"Даже в диких племенах каннибалов уже знают, что после крымского референдума полуостров вернулся в Россию", - написала она во "ВКонтакте".

Ранее ГА ООН приняла украинскую резолюцию о "милитаризации" Крыма, а также акваторий Азовского и Черного морей. За документ проголосовали 66 стран, против высказались 19, еще 72 воздержались.

Кремль ранее выразил свое несогласие и сожаление в связи с новыми обвинениями в адрес России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что Крым является неотъемлемой частью России, и что он воссоединился с Россией в результате референдума.