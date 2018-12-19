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В выводе войск США из Сирии увидели дно

19:19
  • среда
  • 19 декабря 2018

США переходят к новой фазе кампании в Сирии

США начали вывод войск из Сирии. Такой приказ отдал президент США Дональд Трамп. Информацию, которую ранее распространили американские СМИ, подтвердили в Белом доме. Американские военные переходят к новой фазе кампании в Сирии.

При этом победа над "Исламским государством" (запрещенная в России террористическая организация – прим. ред.) не означает, что коалиция во главе с США перестанет существовать. По мнению сенатора Константина Косачева, американские военные могут продолжить действовать в этой стране через своих союзников, в том числе неофициальных.

Как написал глава комитета Совета Федерации по международным делам в Facebook, такой шаг "может иметь двойное дно - вывести американцев, но продолжать действовать через союзников, включая неофициальных и сомнительных".

Ранее в среду президент США Дональд Трамп объявил о победе американских военных над террористами ИГ в Сирии.

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