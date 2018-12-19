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Трамп приписал себе победу над терроризмом в Сирии

18:02
  • среда
  • 19 декабря 2018

США начали подготовку к завершению военной кампании в Сирии

Президент США Дональд Трамп объявил о победе американских военных над запрещенной в России террористической организацией "Исламское государство" (ИГ) в Сирии.

Ранее США пообещали, что приступят к полному выводу войск после разгрома ИГ. Как пишут американские СМИ, ВС США в настоящий момент проводят подготовку к выводу военных, так как все поставленные задачи уже выполнены.

"Мы победили ИГ в Сирии, моя единственная причина находиться там во время президентства Трампа", - написал Трамп в Twitter.

В марте Трамп уже говорил о полном разгроме террористов в Сирии, однако позже сообщалось, что США собираются усилить присутствие в арабской стране на фоне активности экстремистских ячеек.

США проводят военную операцию против ИГ в Сирии с 2014 года. В стране находятся около двух тысяч американских солдат.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу, выступая на коллегии оборонного ведомства, сообщил о завершении вывода основной группировки российских войск из Сирии. По его словам, численность состава доведена до установленного штата.

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