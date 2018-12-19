Трамп приписал себе победу над терроризмом в Сирии

США начали подготовку к завершению военной кампании в Сирии
Президент США Дональд Трамп объявил о победе американских военных над запрещенной в России террористической организацией "Исламское государство" (ИГ) в Сирии.
Ранее США пообещали, что приступят к полному выводу войск после разгрома ИГ. Как пишут американские СМИ, ВС США в настоящий момент проводят подготовку к выводу военных, так как все поставленные задачи уже выполнены.
"Мы победили ИГ в Сирии, моя единственная причина находиться там во время президентства Трампа", - написал Трамп в Twitter.
В марте Трамп уже говорил о полном разгроме террористов в Сирии, однако позже сообщалось, что США собираются усилить присутствие в арабской стране на фоне активности экстремистских ячеек.
США проводят военную операцию против ИГ в Сирии с 2014 года. В стране находятся около двух тысяч американских солдат.
Накануне министр обороны России Сергей Шойгу, выступая на коллегии оборонного ведомства, сообщил о завершении вывода основной группировки российских войск из Сирии. По его словам, численность состава доведена до установленного штата.