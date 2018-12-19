На Трампа набросились после слов о победе над ИГ

Решение США вывести войска из Сирии раскритиковали в Великобритании и Турции

В Турции отнеслись с недоверием к заявлению США о выводе войск из Сирии после якобы окончательной победы над террористами в регионе.

Как заявил депутат парламента Турции Озтюрк Йылмаз, в действительности Вашингтон продолжит поддержку сирийских курдов. Политик указал, что подобные заявления звучали ранее, однако США продолжали поддерживать формирования под предлогом борьбы с запрещенной в России террористической организацией "Исламское государство".

Дональд Трамп в среду заявил, что намерен вывести войска из Сирии. По утверждению президента, США победили террористов, и теперь оставаться в Сирии нет никакой необходимости, передает РИА Новости.

Несогласие с заявлением Трампа о полной победе над террористической группировкой в Сирии выразил заместитель министра обороны Великобритании Тобиас Эллвуд. "Я абсолютно не согласен. Оно трансформировалось в другие формы экстремизма, а серьезная угроза остается", - сообщил он в твиттере.

Подготовка к тому, чтобы как можно скорее выполнить приказ президента США, уже началась. В данный момент на территории арабской республики без согласования с Дамаском - то есть незаконно - находятся около двух тысяч американских военнослужащих.