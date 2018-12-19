ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На Трампа набросились после слов о победе над ИГ

22:28
  • среда
  • 19 декабря 2018

Решение США вывести войска из Сирии раскритиковали в Великобритании и Турции

В Турции отнеслись с недоверием к заявлению США о выводе войск из Сирии после якобы окончательной победы над террористами в регионе.

Как заявил депутат парламента Турции Озтюрк Йылмаз, в действительности Вашингтон продолжит поддержку сирийских курдов. Политик указал, что подобные заявления звучали ранее, однако США продолжали поддерживать формирования под предлогом борьбы с запрещенной в России террористической организацией "Исламское государство".

Дональд Трамп в среду заявил, что намерен вывести войска из Сирии. По утверждению президента, США победили террористов, и теперь оставаться в Сирии нет никакой необходимости, передает РИА Новости.

Несогласие с заявлением Трампа о полной победе над террористической группировкой в Сирии выразил заместитель министра обороны Великобритании Тобиас Эллвуд. "Я абсолютно не согласен. Оно трансформировалось в другие формы экстремизма, а серьезная угроза остается", - сообщил он в твиттере.

Подготовка к тому, чтобы как можно скорее выполнить приказ президента США, уже началась. В данный момент на территории арабской республики без согласования с Дамаском - то есть незаконно - находятся около двух тысяч американских военнослужащих.

Читайте также:
Новости по теме
Дональд Трамп
Дональд Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.