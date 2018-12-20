Время чудес: Путин исполнил мечту тяжелобольной девочки об интервью

В беседе с Региной Парпиевой президент перечислил любимых композиторов

Президент России Владимир Путин в интервью 17-летней Регине Парпиевой поделился своими музыкальными предпочтениями. ТВЦ.ru публикует видео общения главы государства с девочкой.

Глава государства признался, что не является поклонником жанра хеви-метал, предпочитая классику. Среди любимых композиторов президент перечислил Чайковского, Шуберта, Моцарта, Листа, Шопена, Бетховена и Брамса.

"Хеви-метал - для меня очень сложно для восприятия, тяжеловато, хотя любая музыка приятна, если она талантлива, она всегда должна рождать какие-то положительные эмоции", - сказал Путин после большой пресс-конференции в беседе с Региной Парпиевой. Таким образом президент исполнил мечту девочки провести интервью с президентом.

17-летняя Регина Парпиева из города Бор Нижегородской области страдает редким заболеванием – оптикомиелитом (болезнь Девика). Это редкое аутоиммунное заболевание ЦНС, очаги воспаления которого - оптический нерв и спинной мозг.

В начале декабря Путин посетил форум добровольцев в рамках проекта "Мечтай со мной". Участники мероприятия могли взять на себя обещание исполнить желания кого-то из подростков. Глава государства решил осуществить мечты пятерых тяжелобольных детей. Ранее Путин исполнил мечту тяжелобольного мальчика из Ленинградской области.