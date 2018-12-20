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В смерти Евгения Осина обвинили известную певицу

18:46
  • четверг
  • 20 декабря 2018

Жуткие подробности смерти музыканта раскрыл продюсер группы "Ласковый май"

Певицу Наталью Штурм обвинили в убийстве российского музыканта Евгения Осина. Новой версией смерти артиста поделился Андрей Разин, продюсер, политик, создатель проекта "Ласковый май" и друг семьи Осина.

По его словам, Штурм отравила музыканта в его доме. Продюсер требует возбуждения уголовного дела в отношении певицы. "Женя до последнего говорил, что она его отравила, после чего у него серьезно ухудшилось здоровье", – сказал Разин.

 

Он добавил, что Осин скончался после того, как Штурм "на протяжении восьми часов спаивала певца в его же доме какой-то гадостью" и якобы подмешала психотропные вещества, пишет "Российская газета".

Разин уверен, что Штурм хотела забрать певца в частную клинику для рекламы, чтобы привлекать новых клиентов, заявляя, что там лечился известный музыкант. Со слов политика, она проникла в дом Осина под предлогом работы над аранжировкой.

 

52-летняя Наталья Штурм наиболее известна по хиту "Школьный роман", который вышел в 1995 году.

Осин скончался от остановки сердца 17 ноября на 55-м году жизни. Как ранее рассказала сестра певца, она нашла его мертвого с рюмкой в руке.

Смотрите программу ТВЦ о Евгении Осине "90-е. Сладкие мальчики"

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