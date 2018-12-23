Сирийские футболисты получили подарки от "Спартака"

​Футбол в САР развивают высокими темпами

Новогодние подарки с символикой российского футбольного клуба "Спартак" получили юные футболисты из Сирии. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Мячи и форму воспитанникам юношеской школы в Дамаске передали сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон. Наши военные пожелали спортсменам успехов и выхода в высшую лигу. Юниорские спортивные клубы есть во многих городах Сирии, тренировки в них не прекращались даже во время боевых действий. Но некоторые спортивные объекты серьезно пострадали из-за обстрелов.

"Во время войны мы не прекращали работу, мы тренировали детей. И иногда наши занятия прерывались обстрелами. Снаряды падали прямо на это поле и нам приходилось бежать в укрытие", - отметил тренер клуба "Кунейтра" Мухаммед Саб Саби.