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НОВОСТИ

Пристыженная ЕС Мэй запугивает британцев российским вторжением

08:36
  • понедельник
  • 24 декабря 2018

Премьер-министр похвалила военных за защиту от России и очистку Солсбери от "Новичка"

Премьер-министр Великобритании в рождественском послании поблагодарила британских военных за защиту страны от "российской агрессии" и за очистку Солсбери от нервно-паралитического вещества "Новичок".

Глава правительства также отметила роль военных в борьбе против "Исламского государства" (организация запрещена в России – прим. ред.) и их вклад в укрепление Восточной Европы.

"Каждый раз вы противостоите агрессии, и тем, кто нарушает правила, основанные на международном порядке. Вы должны быть безмерно горды тем, что вы делаете, как и вся страна гордится вами", - цитирует ее "Интерфакс".

В Минобороны России неоднократно подчеркивали, что их самолеты летают над нейтральными водами в соответствии с международными правилами.

В середине декабря Тереза Мэй досрочно покинула саммит ЕС, на котором обсуждались сценарии выхода Великобритании из организации. Главы стран-членов Евросоюза не поддерживают предложения Мэй по Brexit.

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