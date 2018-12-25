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Аномалию в Хабаровском крае связали с погибшей группой Дятлова

13:56
  • вторник
  • 25 декабря 2018

Эксперт обнаружил таинственную закономерность

Уфолог Александр Соленый считает, что необъяснимое происшествие в Хабаровском крае связано с трагедией, которая произошла много лет назад. Ученый заподозрил военных в причастности к аномалии.
На месте "падения метеорита" под Хабаровском зафиксирована аномалия

"Это у военных надо спросить. Там, на Уральском хребте… Дятлов… Там же военные оказались. Но не в этом дело. Это неизвестный какой-то удар", – пояснил Соленый.

Эксперт отверг версию с падением метеорита. "На метеорит это не очень-то и похоже. Там должен быть вал вокруг. Вала нет. Диаметр должен в 15 раз превышать глубину. Никакой глубины нет. Все обломки лежат нерасплавленные. Не знаю", - развел руками ученый.

Температурную аномалию обнаружили на месте разрушения сопки в Хабаровском крае. С чем это связано пока неизвестно. Ранее предполагалось, что в этой области упал метеорит, но специалисты не обнаружили его следов.

Напомним, группа туристов из девяти человек, которую возглавлял Игорь Дятлов, погибла на Северном Урале в ночь на 2 февраля 1959 года. Все участники похода были найдены мертвыми недалеко от палатки. Их тела были растерзаны дикими животными.

Причина трагедии так и не была установлена. Это породило множество домыслов. Говорили даже о внеземном вмешательстве и таинственной природной аномалии.

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Место "падения метеорита" под Хабаровском
Место "падения метеорита" под Хабаровском
Место падения метеорита в Хабаровском крае
Место падения метеорита в Хабаровском крае
Место падения метеорита в Хабаровском крае
Место падения метеорита в Хабаровском крае
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