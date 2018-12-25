Правительство назвало украинцев, против которых ввело санкции

Список дополнили 245 физических и семь юридических лиц

Мэр Одессы Геннадий Труханов, депутаты "Оппозиционного блока" Александр Вилкул (бывший вице-премьер) и Дмитрий Добкин, а также экс-глава украинского МЧС Виктор Балога и депутат от партии "Самопомощь" Алена Бабак оказались в списке тех, против кого Россия 25 декабря ввела санкции.

Кроме того, в перечень попал и совладелец горнолыжного курорта "Буковель" Александр Шевченко. Он, как и Вилкул, рассчитывает баллотироваться в президенты Украины.

Также под спецмеры России попал первый замглавы МВД Украины генерал-полковник Сергей Яровой. Туда же определили некоторых депутатов от "Блока Петра Порошенко", в том числе, Константина Ярынича и Владимира Арешонкова, говорится на сайте российского кабмина.

Всего новые специальные экономические меры ввели против 245 физических и семи юридических лиц. В список последних, в частности, вошли концерн "Укроборонпром" и военное предприятие "Укрспецэкспорт". Под российские санкции попали и ПАО "Центрэнерго" и "Государственный экспортно-импортный банк Украины".

Ранее во вторник Россия расширила список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться санкции. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Это было сделано для защиты интересов России.

Специальные экономические меры против Украины были введены 1 ноября. Санкции распространялись на украинских судей, депутатов, а также предпринимателей. Меры предусматривают заморозку средств и имущества этих лиц на территории России и запрет на вывод капитала.

После этого многие украинские политики и бизнесмены в публичном пространстве назвали попадание в российский черный список поводом для гордости. Они утверждали, что никакой угрозы введенные Кремлем ограничения для них не несут.