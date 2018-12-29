Взрыв автобуса с туристами в Египте назвали местью террористов

​Следователи изучают поведение водителя, съехавшего с намеченного пути

В столице Египта расследуют теракт, в результате которого туристический автобус подорвался на самодельном взрывном устройстве. Его привели в действие дистанционно. Погибли четыре человека и ещё 12 пострадали. Сейчас главный вопрос у правоохранителей: почему водитель свернул с намеченного пути и выбрал неохраняемый полицией маршрут.

Взрывное устройство начинили металлическими предметами. Об этом говорит характер повреждений автобуса. В корпусе многочисленные отверстия. Практически все стёкла выбиты. Сапёры и криминалисты продолжали обследовать место атаки до глубокой ночи. Первое заключение: фугас, скорее всего, привели в действие дистанционно. Теперь важно выяснить, почему водитель вообще поехал этой дорогой. Ведь для туристов был организован безопасный маршрут, передает "ТВ Центр".

"Мы услышали какой-то жуткий звук. Подумали, наверное машина упала с моста. Потом уже началась паника: люди бегали и кричали, что атакован автобус", - рассказал один из очевидцев.

В результате теракта погибли трое граждан Вьетнама и местный житель - гид экскурсионной группы. Он скончался от полученных ран в больнице. За жизни 12-ти пострадавших врачи продолжают бороться до сих пор. Власти Египта распорядились оказать им всю необходимую помощь. В госпиталь приехал премьер-министр. Он лично узнал о состоянии пациентов. И рассказал, что президент держит ситуацию на контроле.

"Терроризм сейчас является угрозой номер один для всего мира. Египет намерен бить по боевикам железной рукой и уничтожать каждого, кто представляет опасность для нашей страны и ее гостей", - заявил премьер-министр Египта Мустафа Мадбули.

Следствие считает, что атаку совершили боевики одной из исламских экстремистских группировок в отместку за масштабную антитеррористическую операцию "Синай", в ходе которой уже ликвидированы и задержаны сотни исламистов. Сейчас в Египте действуют особые меры безопасности. Зимний туристический сезон в разгаре. Так что, в районе религиозных и культурных центров установлены дополнительные посты полиции. Власти делают всё возможное, чтобы новогодние праздники и Рождество в стране прошли спокойно.

Алина Напара, "ТВ Центр".