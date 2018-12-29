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Путин поздравил с Новым годом президентов Казахстана и Таджикистана

15:05
  • суббота
  • 29 декабря 2018

​Президент России обсудил с лидерами двусторонние отношения

В субботу президент России Владимир Путин обсудил по телефону с коллегой из Казахтана Нурсултаном Назарбаевым вопросы двустороннего сотрудничества. В частности, лидеры говорили о взаимодействии в рамках Евразийского пространства. Также главы государств обменялись поздравлениями по случаю предстоящего праздника, передает "ТВ Центр"

Наилучшие пожелания в Новом году Владимир Путин передал и гражданам Таджикистана в беседе с Эмомали Рахмоном. Лидеры также обсудили вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений.

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