Путин поздравил с Новым годом президентов Казахстана и Таджикистана

​Президент России обсудил с лидерами двусторонние отношения

В субботу президент России Владимир Путин обсудил по телефону с коллегой из Казахтана Нурсултаном Назарбаевым вопросы двустороннего сотрудничества. В частности, лидеры говорили о взаимодействии в рамках Евразийского пространства. Также главы государств обменялись поздравлениями по случаю предстоящего праздника, передает "ТВ Центр".

Наилучшие пожелания в Новом году Владимир Путин передал и гражданам Таджикистана в беседе с Эмомали Рахмоном. Лидеры также обсудили вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений.