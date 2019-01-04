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Китай представил миру свою "мать всех бомб"

17:36
  • пятница
  • 04 января 2019

Китай разработал и испытал свой самый мощный авиационный неядерный боеприпас

В КНР проводятся испытания собственной версии "матери всех бомб". У оружия огромный потенциал уничтожения, который уступает только ядерному оружию, утверждает китайская государственная военная корпорация NORINCO.

В рамках испытания бомба, которая весит несколько тонн, была сброшена с бомбардировщика H-6K, что привело к разрушительному взрыву на земле. О том, где проходили учения, не сообщается. Отмечается, что бомбардировщик может нести только один такой снаряд за раз, передает РИА Новости.

В мае прошлого года сообщалось, что США успешно провели 26 инженерных, отладочных и летных испытаний "гравитационной" ядерной бомбы B61-12.

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Китай показал миру свою "мать всех бомб"
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