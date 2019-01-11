Убийца полицейского в Подольске арестован

Житель Чувашии ранее раскаялся в содеянном на допросе

Суд в се согласился с доводами следствия и арестовал жителя Чувашии 1978 года рождения, который обвиняется в убийстве полицейского.

В ходе проведения первоначальных следственных действий установлено, что погибший проходил службу в Тверской области. 9 января он находился в Подольске в квартире знакомой, где распивал спиртные напитки с ее соседом, сообщается на сайте Следственного комитета по Московской области.

Ранее СК опубликовал видео допроса обвиняемого в убийстве. Во время общения со следователями мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. О том, что убитый является сотрудником полиции, мужчина не знал. Обвиняемый был судим за посягательство на жизнь сотрудника полиции.