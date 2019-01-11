ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Убийца полицейского в Подольске арестован

16:27
  • пятница
  • 11 января 2019

Житель Чувашии ранее раскаялся в содеянном на допросе

Суд в се согласился с доводами следствия и арестовал жителя Чувашии 1978 года рождения, который обвиняется в убийстве полицейского.

В ходе проведения первоначальных следственных действий установлено, что погибший проходил службу в Тверской области. 9 января он находился в Подольске в квартире знакомой, где распивал спиртные напитки с ее соседом, сообщается на сайте Следственного комитета по Московской области.

Ранее СК опубликовал видео допроса обвиняемого в убийстве. Во время общения со следователями мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. О том, что убитый является сотрудником полиции, мужчина не знал. Обвиняемый был судим за посягательство на жизнь сотрудника полиции.

Читайте также:
Главное сегодня
Полиция надевает наручники на задержанного
Полиция надевает наручники на задержанного
Допрос подозреваемого в убийстве полицейского в Подольске
Допрос подозреваемого в убийстве полицейского в Подольске
Подозреваемый в убийстве полицейского в Подольске
Подозреваемый в убийстве полицейского в Подольске
Подозреваемый в убийстве полицейского в Подольске
Подозреваемый в убийстве полицейского в Подольске
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.