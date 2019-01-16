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Порошенко нелепо оправдался за покупку военного хлама у Турции

11:07
  • среда
  • 16 января 2019

Ударным беспилотникам из Турции Bayraktar TB2 нашли применение

Ударные беспилотники Bayraktar TB2, которые Украина закупила у Турции, могут быть использованы для уничтожения морских целей. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

Ранее на Порошенко обрушилась критика из-за покупки техники. Несмотря на это, советник президента Украины Юрий Бирюков называл турецкие беспилотники "смертоносной птицей, которая сутки может провисеть в воздухе".

"Кроме высоких технологических характеристик они вооружены и могут быть довооружены высокоточным, высокотехнологичным ракетным вооружением для уничтожения бронетехники, инженерных и фортификационных сооружений", - продолжил перечислять Порошенко преимущества Bayraktar TB2, будто оправдывая свой выбор (цитата по "Интерфаксу").

Ранее сообщалось, что Порошенко закупил у Турции партию беспилотников, которые нельзя применить в современной высокотехнологичной войне. По мнению эксперта, заказанные у Турции средства значительно проигрывают существующим на рынке аналогам. Кроме того, покупку Bayraktar TB2 называют "взяткой" за томос.

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