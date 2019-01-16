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"Катастрофа полнейшая": Путин высказался о ЧП в Магнитогорске и Шахтах

15:55
  • среда
  • 16 января 2019

Президент дал поручения после трагедий в Магнитогорске и Шахтах

Владимир Путин на совещании с правительством обсудил трагические события в Магнитогорске и Шахтах, где из-за взрыва бытового газа были частично разрушены жилые дома.

По словам российского лидера, гибель каждого человека - это большая трагедия. "В Магнитогорске масштаб еще больше (чем в Шахтах – прим. ред.), там 39 погибших, из них - шесть детей. Это вообще действительно катастрофа настоящая", - сказал Путин.

Президент поинтересовался, нужна ли дополнительная помощь после обрушения дома в Шахтах. В МЧС ответили отрицательно; поисково-спасательная операция завершена, всего удалось спасти семь человек. Проведена эвакуация свыше 200 жителей, извлечены тела пяти погибших", - доложил глава МЧС Евгений Зиничев.

Говоря о трагедии в Магнитогорске, Путин поручил в самое ближайшее время расселить всех жильцов пострадавшего дома. Надо пойти навстречу людям и дом расселить целиком. Всем предоставить жилье", - приводит слова главы государства РИА Новости.

Утром 14 января в доме в Шахтах в квартире на девятом этаже взорвался бытовой газ. В результате трагедии погибли пять человек. 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение подъезда десятиэтажки, погибли 39 человек.

ТВЦ.RU узнал у эксперта, как обезопасить квартиру от взрыва газа (см. видео).

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