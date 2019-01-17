Спасенному Путину подарят храброго защитника

В Сербии накануне предотвратили покушение на российского президента

Президент Сербии Александр Вучич приготовил подарок для президента России Владимира Путина, который посетит Белград с официальным визитом в четверг.

Предварительно, Вучич преподнесет Путину трехмесячного щенка шарпланинской овчарки. Пёс имеет богатую родословную и ведет свое происхождение из Косово, пишет газета "Известия" со ссылкой на сербские СМИ.

По данным изданий, власти Сербии готовят "героический прием". Улицы Белграда приведены в порядок, повсюду развешаны приветственные баннеры. Во время визита Путина, который будут освещать около 600 журналистов, также пройдет торжественный обед на 100 персон.

Накануне сербские спецслужбы предотвратили покушение на российского лидера и задержали за подготовку теракта 21-летнего мужчину, у которого была найдена винтовка с оптическим прицелом. Сербские СМИ убеждены, что Путин является мишенью боевиков из-за войны, которую Россия ведет с международным терроризмом.