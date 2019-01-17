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Путин потеребил подаренного ему щенка (видео)

18:58
  • четверг
  • 17 января 2019

Президенту понравился его новый мохнатый защитник

Президент России Владимир Путин получил в подарок от своего сербского коллеги Александра Вучича четырехмесячного щенка шарпланинской (югославской) овчарки. Кличка собаки – Паша, сообщает ТВЦ.ru.

Российский лидер оценил нового питомца. "Симпатяга!" - сказал он, входя в зал для переговоров делегаций. Это произошло уже после завершения встречи с Вучичем в узком составе, когда Путин получил мохнатый подарок.

Как отметил глава Национальной российской кинологической ассоциации Электрон Дементьев, эта овчарка происходит от собак Александра Македонского и является породой, не предназначенной для домашнего содержания. 

Ранее стало известно, что Вучич приготовил подарок для Путина, который в четверг посетил Белград с официальным визитом. Это щенок шарпланинской овчарки. Пес имеет богатую родословную и ведет свое происхождение из Косово.

До этого Путин несколько раз получал в подарок щенков разных пород. В 2017 году президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов вручил ему щенка алабая. Также в 2012 году  губернатор японской префектуры Акита преподнес ему собаку японской породы акита-ину по кличке Юмэ (Мечта). Такова была благодарность за помощь в ликвидации последствий сильнейшего цунами и землетрясения. А в 2010-м Путин получил каракачанскую овчарку, .премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым, вторую, акита-ину, преподнес в 2012-м.

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Владимир Путин и щенок шарпланинской овчарки
Владимир Путин и щенок шарпланинской овчарки
Владимир Путин и щенок шарпланинской овчарки
Владимир Путин и щенок шарпланинской овчарки
Владимир Путин и щенок шарпланинской овчарки
Владимир Путин и щенок шарпланинской овчарки
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