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Маркл уличили в обмане с беременностью

12:39
  • понедельник
  • 21 января 2019

Герцогиня носит искусственный живот

Пользователи сети предположили, что Меган Маркл вовсе не беременна. По их мнению, ребенка для нее и принца Гарри вынашивает суррогатная мать.

Эксперты изучили фотографии Маркл и сделали вывод о том, что она принимает позы, которые не являются естественными и возможными для беременных. Кроме того, герцогиня постоянно держится за живот, потому что боится, что он упадет, добавили критики.

"У Меган Маркл накладное пузо! Изучив фото герцогини, диванные эксперты пришли к выводу, что нормальная беременная женщина не может так глубоко приседать и при этом держать ноги вместе. А ещё она постоянно держится за живот, чтобы, во-первых, не потерять его, а, во-вторых, чтобы никто не догадался, ребёночек типа пинается", - приводит сообщение в telegram-канале Star News портал "Дни.ру".

Меган Маркл и принц Гарри ожидают появления малыша весной. Известно, что они планируют покинуть свой особняк Котсуолд-Хилс из соображений безопасности.

Ранее сообщалось, что на герцога и герцогиню Сассекских объявили охоту террористы. Принца Гарри обвинили в том, что он предал свою расу.

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