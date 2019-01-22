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В США отказались верить в существование "Посейдона"

10:16
  • вторник
  • 22 января 2019

Опасность "Посейдона" для США преувеличена. Может, подводного беспилотника и не существует

Американские военные эксперты усомнились в существовании российского "оружия Судного дня" - подводного беспилотника "Посейдон". При этом специалисты продолжают критиковать "несуществующий" аппарат.

Авторы статьи в журнале The Popular Mechanics ссылаются на обнародованные технические параметры аппарата. По их данным, "Посейдон" не представляет опасности для побережий материковой части Америки. Отмечается, что в случае  взрыва большая часть волновой энергии рассеется на континентальном шельфе.

Также в эксперты поставили под сомнение скорость подводного беспилотника – 200 километров в час, пишут "Известия".

Ранее сообщалось, что в США обеспокоены появлением на вооружении военно-морских сил России атомной подлодки специального назначения К-329 "Белгород".

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