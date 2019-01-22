ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

К Богомолову приехала скорая после драки с Виторганом

10:30
  • вторник
  • 22 января 2019

Медики оказали помощь режиссеру прямо в кафе

Появились новые подробности драки, которая якобы произошла между Максимом Виторганом и Константином Богомоловым. Сообщается, что режиссеру понадобилась медицинская помощь. Скорая приехала прямо на место драки - в кафе.
На Собчак напали после драки Виторгана и Богомолова

Видео, как сначала мужчины выясняют отношения, а затем к заведению подъезжает карета скорой, опубликовал Mash. По кадрам трудно сказать, кто выясняет отношения у кафе в центре Москвы. Лица, да и фигуры, сильно размыты. Но в паблике утверждают, что это видео той самой потасовки между актером и режиссером.

Напомним, о драке Виторгана и Богомолова стало известно 21 января. По сообщениям СМИ, актер приревновал свою жену Ксению Собчак к режиссеру.

Читайте также:
Главное сегодня
Режиссёр Константин Богомолов
Режиссёр Константин Богомолов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.