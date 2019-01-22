К Богомолову приехала скорая после драки с Виторганом

Медики оказали помощь режиссеру прямо в кафе

Появились новые подробности драки, которая якобы произошла между Максимом Виторганом и Константином Богомоловым. Сообщается, что режиссеру понадобилась медицинская помощь. Скорая приехала прямо на место драки - в кафе.

Видео, как сначала мужчины выясняют отношения, а затем к заведению подъезжает карета скорой, опубликовал Mash. По кадрам трудно сказать, кто выясняет отношения у кафе в центре Москвы. Лица, да и фигуры, сильно размыты. Но в паблике утверждают, что это видео той самой потасовки между актером и режиссером.

Напомним, о драке Виторгана и Богомолова стало известно 21 января. По сообщениям СМИ, актер приревновал свою жену Ксению Собчак к режиссеру.