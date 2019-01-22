Что известно о захватчике самолета Сургут - Москва

Злоумышленник мог быть пьян

Мужчина, из-за которого самолет Boeing 737-8LJ, следовавший рейсом Сургут – Москва, вынужденно сел в Ханты-Мансийске, задержан. Оружия при нем не обнаружили.

На подъезде к аэропорту Ханты-Мансийска дежурят не менее десяти экипажей полиции. Журналистов и пассажиров пока не пускают в здание воздушной гавани.

Между тем, как сообщает РИА Новости, мужчина, который попытался заставить экипаж направить самолет в Афганистан, находился в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось, также, что члены экипажа уговорили злоумышленника изменить маршрут и сесть в Ханты-Мансийске якобы на дозаправку.

Теперь его могут обвинить по статье Уголовного кодекса России "Угон судна воздушного или водного транспорта", передает ТАСС. По ней подозреваемому может грозить лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.

Ранее сообщалось, что пассажир рейса Сургут — Москва потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан. Это произошло после взлета. Экипаж воздушного судна был вынужден изменить курс и направиться в Ханты-Мансийск.

Нарушителем спокойствия оказался 41-летний гражданин России. Отмечалось, что мужчина может быть психически нездоров. Ранее этот человек неоднократно задерживался за административные нарушения, которые совершал в нетрезвом состоянии.