ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Что известно о захватчике самолета Сургут - Москва

15:04
  • вторник
  • 22 января 2019

Злоумышленник мог быть пьян

Мужчина, из-за которого самолет Boeing 737-8LJ, следовавший рейсом Сургут – Москва, вынужденно сел в Ханты-Мансийске, задержан. Оружия при нем не обнаружили.

На подъезде к аэропорту Ханты-Мансийска дежурят не менее десяти экипажей полиции.  Журналистов и пассажиров пока не пускают в здание воздушной гавани.

Между тем, как сообщает РИА Новости, мужчина, который попытался заставить экипаж направить самолет в Афганистан, находился в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось, также, что члены экипажа уговорили злоумышленника изменить маршрут и сесть в Ханты-Мансийске якобы на дозаправку.

Теперь его могут обвинить по статье Уголовного кодекса России "Угон судна воздушного или водного транспорта", передает ТАСС. По ней подозреваемому может грозить лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.

Ранее сообщалось, что пассажир рейса Сургут — Москва потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан. Это произошло после взлета. Экипаж воздушного судна был вынужден изменить курс и направиться в Ханты-Мансийск.

Нарушителем спокойствия оказался 41-летний гражданин России. Отмечалось, что мужчина может быть психически нездоров. Ранее этот человек неоднократно задерживался за административные нарушения, которые совершал в нетрезвом состоянии.

Главное сегодня
Самолет в аэропорту
Самолет в аэропорту
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.