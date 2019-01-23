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Появилось видео обысков в доме угонщика рейса Сургут - Москва

10:56
  • среда
  • 23 января 2019

Россиянину назначили проведение психолого-психиатрической экспертизы

В крови Павла Шаповалова, который 22 января захватил самолет рейса Сургут — Москва, не обнаружено наркотических и психотропных веществ, а также алкоголя. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Появилось видео допроса угонщика рейса Сургут-Москва

Теперь, "учитывая неадекватность его поведения на борту самолета и тяжесть совершенного преступления", обвиняемому назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Ему предъявлено обвинение в угоне воздушного судна, сопряженном с угрозой применения насилия. По данным СКР, Шаповалов был ранее судим за порчу имущества.

Между тем, по месту жительства Шаповалова уже проведены обыски. В Сети появилась видеозапись произошедшего, пишет "УРА.РУ". На кадрах видно, как сотрудники одного из силовых ведомств проводят осмотр дома, в котором проживал возмутитель спокойствия.

Ранее произошедшее на борту самолета прокомментировали стюардессы. Как отметила бортпроводница Ева Крайчек, "захвативший" воздушное судно пассажир вел себя адекватно. При этом от него не пахло алкоголем, и было не похоже, что авиадебошир принимал наркотики. Также он заявлял, что у него есть оружие, которое он обещал применить к пассажирам и экипажу в случае, если они не выполнят его требования.

По ее словам, свои требования мужчина предъявил примерно спустя полчаса после взлета лайнера. Пассажиры вели себя спокойно. Паники на борту не наблюдалось. В итоге экипажу удалось уговорить мужчину разрешить самолету совершить промежуточную посадку в Ханты-Мансийске якобы для дозаправки. После этого он успокоился.

Мужчина 22 января потребовал от экипажа изменить курс самолета Сургут-Москва и полететь в Афганистан. В Ханты-Мансийске он был задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия". Оружия у подозреваемого, как оказалось, не было.

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