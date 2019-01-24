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Обнищавшие жители Киева перешли на обогрев кирпичами

08:33
  • четверг
  • 24 января 2019

​Виноваты высокие цены на отопление

Жители Украины рано или поздно не смогут оплачивать услуги ЖКХ из-за повышения тарифов на отопление. Это приведет к банкротству предприятий и последующему коллапсу. В этом уверен глава украинского аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко.

Уже сейчас некоторые киевляне доведены до отчаяния из-за холодов и невозможности оплачивать отопление настолько, что придумывают самые разные способы для обогрева. "Я сам видел, как бедные люди обогреваются: на плите стоят кирпичи, газ горит круглосуточно, и эти кирпичи греют, практически, кухню и ближайшую комнату", — отметил Сергиенко.

По его словам, он сам лично наблюдал такую картину в одной из квартир украинской столицы. При этом в Киеве, как напомнил аналитик, уровень платежей немного ниже, чем по остальной стране, пишет "Газета.Ru".

Всего в ноябре за услуги ЖКХ не заплатило более 50% граждан Украины. С 1 января тариф на отопление в стране повысился примерно на 17,1% из-за роста цен на газ. В ряде регионов стоимость выросла на четверть.

Ранее депутат Верховной рады Дмитрий Добродомов заявил, что Украина стала наибеднейшей страной в Европе. По его словам, это можно назвать позорным провалом политики Киева.

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