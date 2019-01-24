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Су-27 перехватил летевший к границе России шведский самолет

09:00
  • четверг
  • 24 января 2019

Шведский самолет-разведчик заметили у российской границы

Российский истребитель Су-27 совершил перехват шведского самолета-разведчика "Гольфстрим" над Балтийским морем. Об этом говорится в сообщении Минобороны, которое есть в распоряжении ТВЦ.ru.

В оборонном ведомстве указали, что самолет ВВС Швеции летел с выключенным транспондером. При этом российский экипаж сопровождал воздушное судно на безопасном расстоянии.

"После удаления иностранного самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", - добавили в Минобороны.

В конце ноября 2018 года участвующие в миссии НАТО по воздушному патрулированию Прибалтики бельгийские F-16 провели  перехват российских истребителей.  В мирное время "перехватом" называется сближение и осмотр воздушными судами целей, замеченных на радаре.

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