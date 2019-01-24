Постучать в дверь Путина: Порошенко заговорил о мире

Украина должна быть готова ответить агрессору, заявил Петр Порошенко

Петр Порошенко заявил, что ключ к миру – в Москве, однако "там находится агрессор". "Многие говорят, что мир в Украине там - за углом. Просто достаточно постучать в дверь к Путину, попросить мира и сразу будет мир", - сказал президент Украины, отметив, что Киев должен быть готов ответить агрессору.

Порошенко в своем Facebook призвал "посадить Путина за стол переговоров", как это было в 2014-15 годах, когда обсуждались Минские соглашения. Украинский лидер отметил, что тема Крыма и Донбасса будет обсуждаться 20 февраля на Генассамблее ООН.

Накануне украинские эксперты рассказали, что Киев вновь готовится к полномасштабной войне с Россией, которую развяжет Москва. Причиной якобы может стать возможная приостановка строительства "Северного потока-2".