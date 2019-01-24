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Не хочу быть таким: наживающийся на России Зеленский раскаялся

13:09
  • четверг
  • 24 января 2019

Прибыль шоумена составила 13 миллионов долларов

Комик Владимир Зеленский, который заявил о намерении принять участие в выборах президента Украины, вышел из состава кипрской компании Green Family LTD. Ей, в частности, принадлежит российская кинокомпания "Грин Филмc".

"28 лет наши политики чего-то там обещают, а потом обязательно врут. Я не хочу быть таким, мне неприятно быть таким. Поэтому я пообещал - я сделал", - заявил Зеленский в видеообращении. Его показал украинский телеканал ТСН. Шоумен добавил, что для этого ему не нужно ждать пять лет, сообщает "Интерфакс".

Ранее юморист заявил, что ни он сам, ни студия "Квартал 95" не работают в России, и никакого кинобизнеса  у них там нет. Он напомнил, что в России на него заведено уголовное дело за помощь украинской армии в Донбассе. При этом комик подчеркнул, что компания "Квартал 95" действительно имеет много прав. В частности, она торгует с интеллектуальными правами в 21 стране, среди которых, есть страны СНГ. Но деньги от этих продаж поступают на счет западных кампаний, а с них уже возвращаются на Украину.

До этого СМИ узнали, что комик является сооснователем кипрской компании Green Famіly Ltd. Она учредила в России три кинокомпании – "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс".

В сюжете одной из программ на украинском ТВ сообщалось, что кипрская компания принесла Зеленскому прибыль в 13 миллионов долларов. В его команде разъяснили, что эти деньги являются авторскими отчислениями за снятые до начала военных действий в Донбассе ленты.

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года. Зеленский заявил о намерении принять в них участие в новогоднюю ночь. Согласно оценке экспертов, юморист входит в пятерку лидеров президентской гонки.

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