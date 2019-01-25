Кадыров отомстит за ударенную депутатом Рады российскую журналистку

Он потребовал извинений

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал инцидент с оскорблением российской журналистки Ольги Скабеевой. Накануне, 24 января появилось видео, на котором показано, как депутат Верховной Рады Украины Борислав Береза толкает ее.

Он потребовал от парламентария извиниться перед женщиной и обратил внимание депутата на то, что такие поступки обычно безнаказанными не остаются. "А Березе следует очень четко усвоить, если он должным образом не извинится перед Ольгой Скабеевой, обязательно найдется истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху!" – отметил глава Чечни в своем Telegram-канале.

Также он обратился к украинцам и призвал их присмотреться к тем, кто сейчас управляет страной. По его словам, если бы в Чечне или любом другом регионе России так вели себя с украинской журналисткой, то это вызвало бы на Западе критику и стало бы поводом для разговоров о правах человека. Однако когда в ПАСЕ применили силу в отношении "российской девушки и журналистки", там "молчат, как будто в рот воды набрали", передает РИА Новости. "О какой объективности и справедливости можно после этого говорить?" – сказал Кадыров.

Инцидент произошел в четверг. Береза, представляющий делегацию страны в ПАСЕ, толкнул и оскорбил Скабееву. В этот момент журналистка пыталась задать вице-спикеру Верховной Рады Ирине Геращенко вопрос о судьбе российских граждан, удерживаемых киевскими властями. Также россиянку толкнул один из коллег парламентария. В ответ Скабеева заявила, что Береза не должен драться, так как он депутат. Она попросила его объяснить свой поступок, однако тот продолжил ее оскорблять.